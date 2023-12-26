Региональные дороги в Челябинской области закрыли до конца дня

На юге Челябинской области до вечера продлили ограничение движения автобусов, грузовиков и такси. Введено ограничение было ещё утром из-за сильного снегопада. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

Фото: TG-канал Евгения Тишковца

Отмечается, что теперь ограничение продлено на шесть часов.

"До 20:00 (18:00 мск) продлевается временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов, на нескольких региональных дорогах", — значится в сообщении.

В частности, действует ограничение на дороге "Обход города Челябинска", Вахрушево — Долгодеревенское, Южноуральск — Магнитогорск, Черноречье — Бреды, Кизильское — Мариинский, Бреды — Синий Шихан. Помимо этого, нет проезда на дорогах Троицк — Октябрьское, Фершампенуаз — Джабык, Троицк — Степное, Карталы — Анненское и Татищево — Париж.

В пресс-службе регионального ведомства добавили, что на всей территории Челябинской области продолжается сильный снегопад. Самая тяжёлая ситуация сложилась на юге области.