Ортодонт Ксения Пушкина рассказала "Газете.Ru" почему опасно ротовое дыхание. По её словам, оно может быть вреднее, чем курение.
"Ротовое дыхание вреднее, чем курение. Можно подумать, что дышать ртом опасно для нашего организма потому, что внутрь, в дыхательные пути, попадает холодный воздух. Но причина глубже. Дело в том, что так мы лишаем себя самой естественной защиты — монооксида азота", — объясняет специалист.
Она подчеркнула, что данное вещество вырабатывается только в том случае, если мы дышим носом.
Таким образом, когда некоторые люди носят медицинские маски, чтобы защититься от микробов, они не подозревают, что гораздо эффективнее работают околоносовые пазухи. И всё благодаря монооксиду азота, который служит в качестве фильтра от бактерий и вирусов.
Кроме того, ротовое дыхание лишает человека кислорода. Ведь при вдохе мы не только вдыхаем кислород, но и выдыхаем его — причём, гораздо больше необходимого.
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