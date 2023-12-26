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Ортодонт Пушкина: ротовое дыхание может быть опаснее курения

1:06
Общество

Ортодонт Ксения Пушкина рассказала "Газете.Ru" почему опасно ротовое дыхание. По её словам, оно может быть вреднее, чем курение.

Ортодонт Пушкина: ротовое дыхание может быть опаснее курения
Фото: https://tableforchange.com/

"Ротовое дыхание вреднее, чем курение. Можно подумать, что дышать ртом опасно для нашего организма потому, что внутрь, в дыхательные пути, попадает холодный воздух. Но причина глубже. Дело в том, что так мы лишаем себя самой естественной защиты — монооксида азота", — объясняет специалист.

Она подчеркнула, что данное вещество вырабатывается только в том случае, если мы дышим носом.

Таким образом, когда некоторые люди носят медицинские маски, чтобы защититься от микробов, они не подозревают, что гораздо эффективнее работают околоносовые пазухи. И всё благодаря монооксиду азота, который служит в качестве фильтра от бактерий и вирусов.

Кроме того, ротовое дыхание лишает человека кислорода. Ведь при вдохе мы не только вдыхаем кислород, но и выдыхаем его — причём, гораздо больше необходимого.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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