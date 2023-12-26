Копания Samsung отказалась производить изделия, необходимые для российских танкеров-газовозов. В частности, больше не будет изготавливаться оборудование для тех российских танкеров, которые строятся на судостроительном заводе "Звезда". Об этом проинформировал представитель компании.
"Компания Samsung приближается к завершению изготовления блоков и оборудования для пяти кораблей", — отметил он в эфире телеканала Dunya News.
Известно, что прежде было завершено производство изделий, в числе которых были блоки и оборудование, для остальных десяти кораблей. Однако контракт пока ещё не расторгнут.
На заводе "Звезда" строят 15 танкеров ледового класса для отгрузки сжиженного природного газа с "Арктик СПГ-2" НОВАТЭКа. При этом в декабре прошлого года сообщалось, что судостроительный комплекс не успевает в срок.
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