Samsung перестала делать оборудование для российских танкеров

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Копания Samsung отказалась производить изделия, необходимые для российских танкеров-газовозов. В частности, больше не будет изготавливаться оборудование для тех российских танкеров, которые строятся на судостроительном заводе "Звезда". Об этом проинформировал представитель компании.

Фото: "Crossing the Dardanelles strait" by Ian W Scott is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Компания Samsung приближается к завершению изготовления блоков и оборудования для пяти кораблей", — отметил он в эфире телеканала Dunya News.

Известно, что прежде было завершено производство изделий, в числе которых были блоки и оборудование, для остальных десяти кораблей. Однако контракт пока ещё не расторгнут.

На заводе "Звезда" строят 15 танкеров ледового класса для отгрузки сжиженного природного газа с "Арктик СПГ-2" НОВАТЭКа. При этом в декабре прошлого года сообщалось, что судостроительный комплекс не успевает в срок.