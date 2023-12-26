СК не нашёл состава преступления в высказываниях Пугачёвой и Галкина

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Следственный комитет России не нашёл нарушений в высказываниях Аллы Пугачёвой и Максима Галкина (Минюстом РФ признан иноагентом), передаёт ТАСС во вторник.

Фото: РИА Новости by Евгений Биятов

Ранее оппозиционные СМИ сообщили о проверке Примадонны и её мужа по статьям о фейках (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ) и дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ).

ТАСС подтвердил этот факт со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Оснований для возбуждения уголовного дела не обнаружено, материалы возвращены обратно", — сообщил собеседник агентства.

Он не уточнил, какие именно заявления Пугачёвой стали предметом разбирательств. К Галкину были претензии за его точку зрения об обстреле жилого дома в Одессе.

"По данным фактам оснований для возбуждения уголовного дела нет, материалы возвращены в ГУ МВД по городу Москве", — заключил представитель правоохранительных органов.