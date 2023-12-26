Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот овощ легко заменит белокачанная капусту на грядке
Бизнес-коуч Портнягин подал в суд на ФНС из-за задолженности в 64 млн рублей
Детский стоматолог Шемякина рассказала о вреде сладостей в новогодних подарках
Российские специалисты создали программу для обнаружения творческого потенциала
Кофейный жмых: сколько автомобиль может проехать на кофейных отходах
Готовьтесь к горному приключению: шаги для физической подготовки к походу
Американский эксперт рассказал, как быстро прогреть салон автомобиля
Экс-футболист "Спартака" Быстров признался в угоне автомобиля у Радимова
Режиссер сиквела "Схватка" поделился, как вернет персонажей Роберта Де Ниро и Аль Пачино

СК не нашёл состава преступления в высказываниях Пугачёвой и Галкина

1:07
Общество

Следственный комитет России не нашёл нарушений в высказываниях Аллы Пугачёвой и Максима Галкина (Минюстом РФ признан иноагентом), передаёт ТАСС во вторник.

СК не нашёл состава преступления в высказываниях Пугачёвой и Галкина
Фото: РИА Новости by Евгений Биятов

Ранее оппозиционные СМИ сообщили о проверке Примадонны и её мужа по статьям о фейках (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ) и дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ).

ТАСС подтвердил этот факт со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Оснований для возбуждения уголовного дела не обнаружено, материалы возвращены обратно", — сообщил собеседник агентства.

Он не уточнил, какие именно заявления Пугачёвой стали предметом разбирательств. К Галкину были претензии за его точку зрения об обстреле жилого дома в Одессе.

"По данным фактам оснований для возбуждения уголовного дела нет, материалы возвращены в ГУ МВД по городу Москве", — заключил представитель правоохранительных органов.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
СМИ: поклонники массово сдают билеты на концерты Лолиты

Фанаты массово возвращают билеты на предстоящие концерты известной певицы Лолиты в связи с ее участием в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.

СМИ: поклонники массово сдают билеты на концерты Лолиты
Эти овощи обидятся и не дадут большого урожая, если присоседите к ним бархатцы
Эти овощи обидятся и не дадут большого урожая, если присоседите к ним бархатцы
Иван Ургант возвращается на экран в новогоднем проекте "Первый Новый год"
"Сельд под шубой" станет в 100 раз вкуснее: дело в одной хитрости с луком
Удары по мостам на Украине: взвешиваем все "за" и "против" Дмитрий Плотников Албания и Италия договариваются по приёму мигрантов Михаил Плисюк Мигранты в России: приезжие работники попали под особое внимание Алексей Гончаров
Рассада будет крепкой, если положить в грунт эти ингредиенты
Тесто для вкусных пельменей: накормите целую компанию — не надо будет стоять у плиты 1 января
Навоз не понадобится: простой совет позволит собирать урожай огурцов вёдрами
Навоз не понадобится: простой совет позволит собирать урожай огурцов вёдрами
Последние материалы
В РФ ужесточат требования к созданию новых УК многоквартирных домов
Косметолог посоветовала использовать уходовую косметику для стрессированной кожи зимой
Смородины будет завались: только немного подкормки
Это простое средство — незаменимая помощница в саду
Окончены съемки второго сезона "Ходячих мертвецов" про Дэрила Диксона
Ученые открыли новый метод получения стволовых клеток из мочи собак
Футболистка женской "Баварии" забыла надеть шорты перед выходом на поле
Эксперты рассказали, как "вылечить" дребезжание пластика в салоне автомобиля
Аэрофлот возобновляет полеты в Гонконг: первый рейс успешно выполнен
Гинеколог Кавтеладзе рассказала, что шансы забеременеть у кормящей матери не выше 10 процентов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников