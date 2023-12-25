Навка отказалась считать Аллу Пугачёву предателем: "Она поехала за мужем"

1:19 Your browser does not support the audio element. Общество

Покинувших РФ певицу Аллу Пугачёву и легкоатлетку Елену Исинбаеву нельзя назвать предателями.

Фото: социальные сети

Об этом заявила олимпийская чемпионка и по "совместительству" жена главы пресс-службы президента Владимира Путина Дмитрия Пескова Татьяна Навка.

Она назвала прыгунью с шестом "очень искренним человеком", часто говорившим на эмоциях.

"Могла просто неудачно выразиться. Она просто имела в виду, что не является военным человеком", — цитирует РИА "Новости" Навку.

Отказалась считать предательницей она и Пугачёву. Фигуристка дала понять, что инициатором отъезда этого семейства из России была не Примадонна.

"Алла Борисовна Пугачёва поехала за своим мужем", — пояснила жена Пескова.

Ранее сам пресс-секретарь президента России отреагировал на обвинения в адрес Исинбаевой со стороны главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, подчеркнув, что "не знаком с фактами предательства" со стороны легкоатлетки, отказавшейся от воинского звания и окрестившей себя "человеком мира".

Относительно непродолжительного возвращения Аллы Борисовны в РФ этой осенью, он сказал, что "законопослушные россияне могут свободно приезжать и уезжать из России".

Навка отказалась считать Пугачеву предателем она поехала за мужем