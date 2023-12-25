Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Первичный взнос по льготной ипотеке на новостройки резко вырос в России
Водителям рассказали топ-5 забавных лайфхаков
Тренируйтесь дома: как заменить спортинвентарь подручными средствами
Metacritic назвал самые худшие фильмы, первый из которых "Винни-Пух: Кровь и мед"
Эти быстрые кексы выручат, когда нужен десерт к чаю
Страх и ужас: как оградить домашних животных от стресса
Россияне отказываются от новостроек в пользу загородного жилья
У участников "шабаша у Ивлеевой" начались проблемы с корпоративами
Россиянам назвали самый главный минус всех внедорожников

Навка отказалась считать Аллу Пугачёву предателем: "Она поехала за мужем"

1:19
Общество

Покинувших РФ певицу Аллу Пугачёву и легкоатлетку Елену Исинбаеву нельзя назвать предателями.

Навка отказалась считать Аллу Пугачёву предателем: "Она поехала за мужем"
Фото: социальные сети

Об этом заявила олимпийская чемпионка и по "совместительству" жена главы пресс-службы президента Владимира Путина Дмитрия Пескова Татьяна Навка.

Она назвала прыгунью с шестом "очень искренним человеком", часто говорившим на эмоциях.

"Могла просто неудачно выразиться. Она просто имела в виду, что не является военным человеком", — цитирует РИА "Новости" Навку.

Отказалась считать предательницей она и Пугачёву. Фигуристка дала понять, что инициатором отъезда этого семейства из России была не Примадонна.

"Алла Борисовна Пугачёва поехала за своим мужем", — пояснила жена Пескова.

Ранее сам пресс-секретарь президента России отреагировал на обвинения в адрес Исинбаевой со стороны главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, подчеркнув, что "не знаком с фактами предательства" со стороны легкоатлетки, отказавшейся от воинского звания и окрестившей себя "человеком мира".

Относительно непродолжительного возвращения Аллы Борисовны в РФ этой осенью, он сказал, что "законопослушные россияне могут свободно приезжать и уезжать из России".

Навка отказалась считать Пугачеву предателем она поехала за мужем
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В "голубом огоньке" покажут кадры с шабаша Ивлеевой?

Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.

Никита Михалков предложил в "голубом огоньке" показать кадры с шабаша Ивлеевой
Три главные ошибки водителей при запотевании окон в автомобиле
Три главные ошибки водителей при запотевании окон в автомобиле
Всех участников "голого шабаша" выгнать с экранов!
Галкин показал романтический ужин с Пугачёвой в честь свадебной годовщины
Час ответа Киева перед Соединёнными Штатами близок Дмитрий Плотников Памяти кинорежиссёра Виталия Мельникова: "Он любил людей и снимал народное кино" Анжела Якубовская Внеочередные парламентские выборы в Сербии: война продолжается  Михаил Плисюк
Песков расспросил у Киркорова про "шабаш у Ивлеевой"
В ГИБДД рассказали, как расшифровываются блатные номера
Ивлеева объяснила, что гости "голой вечеринки" костюмы интерпретировали сами
Ивлеева объяснила, что гости "голой вечеринки" костюмы интерпретировали сами
Последние материалы
Metacritic назвал самые худшие фильмы, первый из которых "Винни-Пух: Кровь и мед"
Эти быстрые кексы выручат, когда нужен десерт к чаю
Страх и ужас: как оградить домашних животных от стресса
Навка отказалась считать Аллу Пугачёву предателем: "Она поехала за мужем"
Россияне отказываются от новостроек в пользу загородного жилья
У участников "шабаша у Ивлеевой" начались проблемы с корпоративами
Россиянам назвали самый главный минус всех внедорожников
Ученые сказали, можно ли лечиться с помощью смеха
Герой России Харченко удивил Владимира Путина просьбой наградить его командира
Визитку Владимира Путина продали за два миллиона рублей на электронном аукционе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников