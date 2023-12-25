Покинувших РФ певицу Аллу Пугачёву и легкоатлетку Елену Исинбаеву нельзя назвать предателями.
Об этом заявила олимпийская чемпионка и по "совместительству" жена главы пресс-службы президента Владимира Путина Дмитрия Пескова Татьяна Навка.
Она назвала прыгунью с шестом "очень искренним человеком", часто говорившим на эмоциях.
"Могла просто неудачно выразиться. Она просто имела в виду, что не является военным человеком", — цитирует РИА "Новости" Навку.
Отказалась считать предательницей она и Пугачёву. Фигуристка дала понять, что инициатором отъезда этого семейства из России была не Примадонна.
"Алла Борисовна Пугачёва поехала за своим мужем", — пояснила жена Пескова.
Ранее сам пресс-секретарь президента России отреагировал на обвинения в адрес Исинбаевой со стороны главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, подчеркнув, что "не знаком с фактами предательства" со стороны легкоатлетки, отказавшейся от воинского звания и окрестившей себя "человеком мира".
Относительно непродолжительного возвращения Аллы Борисовны в РФ этой осенью, он сказал, что "законопослушные россияне могут свободно приезжать и уезжать из России".
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.