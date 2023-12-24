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"Голая вечеринка" Ивлеевой подвела элиту: "высокие кабинеты" не спасут

1:23
Общество

Провокационная вечеринка Ивлеевой ещё раз показала отношение "либералоэлиты" к народу и стране.

"Голая вечеринка" Ивлеевой подвела элиту: "высокие кабинеты" не спасут
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ксении Собчак

Даже те деятели шоу-бизнеса, что оказались хитрыми или трусливыми, чтобы сбежать за границу, не скрывают собственной позиции — их не волнует спецоперации и происходящие в связи с этим изменения в России.

Имеющие связи в "высоких кабинетах", по-прежнему зарабатывающие "большое бабло" звёзды шоу-биза плевали на гибель русских бойцов, и на горе русских семей, пишет "Царьград".

Сейчас важно, как на этот шабаш отреагирует русское общество.

Ивлеевой, Собчак и им подобным нужно ответить предельно жёстко, глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Мизулина.

"Проводить такие мероприятия в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов, — цинично. Наши бойцы на фронте сражаются точно не за это. Такие тусовки — выстрел в ногу всей политике, которую проводит государство", — сказала член ОП.

А все взывания к совести обалдвших от денег либералов бесполезны — эффективны только практические действия. Оставаться при этом лицами госканалов недопустимо. Им нужно объявить бойкот, причем на государственном уровне, подытожила Мизулина.

 

Михалков предложил в голубом огоньке показать кадры с шабаша Ивлеевой
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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