Рэпер Жиган назвал содомитский шабаш Ивлеевой вызовом русскому обществу

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

"Голый шабаш" от Ивлеевой — это вызов всему русскому обществу.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Анастасии Ивлеевой

Об этом заявил известный рэпер Рома Жиган.

Он уверен, что все участники содомистского мероприятия в Москве наплевали на специальную военную операцию, традиционные российские ценности и православие, пишет "Царьград".

По его словам, самое гадкое, что они открыто об этом сказали.

Как россияне и власть должны отреагировать на эту мерзскую выходку "звёзд"?

"На этот вопрос Жиган ответил в прямом эфире программы "Мы в курсе" с Еленой Афониной", — отмечает телеканал.

Ранее сообщалось, что на федеральном ТВ в Новый год россиянам будут опять петь либералы-предатели.

Рэпер Жиган назвал содомитский шабаш Ивлеевой вызовом русскому обществу