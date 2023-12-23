"Голый шабаш" от Ивлеевой — это вызов всему русскому обществу.
Об этом заявил известный рэпер Рома Жиган.
Он уверен, что все участники содомистского мероприятия в Москве наплевали на специальную военную операцию, традиционные российские ценности и православие, пишет "Царьград".
По его словам, самое гадкое, что они открыто об этом сказали.
Как россияне и власть должны отреагировать на эту мерзскую выходку "звёзд"?
"На этот вопрос Жиган ответил в прямом эфире программы "Мы в курсе" с Еленой Афониной", — отмечает телеканал.
Ранее сообщалось, что на федеральном ТВ в Новый год россиянам будут опять петь либералы-предатели.
Народный артист России и композитор Александр Зацепин поделился своим взглядом на Россию и предсказаниями относительно будущего российской эстрадной дивы Аллы Пугачёвой.