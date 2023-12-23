На федеральном ТВ росссиянам будут опять петь либералы-предатели

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К Новому году готов мюзикл с участием всё тех же опостылевших всем артистов-либералов: Реввы, Агутина, Орбакайте.

Фото: википедия

А петь они будут… по-французски (!). На русском методичка уже не позволяет?

И кто вообще продвигает этих прозападных звездулек, спрашивает "Царьград" На федеральном ТВ складывается сюрреализм, убеждён первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.

"Глубинный народ против этих извращенцев, он реально за традиционные ценности. Кто продюсирует эти концерты? Кто продюсирует эти "голубые огоньки"? Снять их с этой должности надо давно. Фамилии эти известны. На всех федканалах эти люди уже лет тридцать сидят и сами являются во многом извращенцами", — уверен зампред комиссии ОП.

По его словам, есть две силы, которые находятся по разные стороны баррикад: те, кто за сохранение РФ, её целостности, традиционных нравственных ценностей, и те, кто против цензуры, но за аборты и однополые браки, которых кстати, 0,01 процента.

"Каким образом этот процент извращенцев всё время сидит на наших телеэкранах. Продюсеры, директоры каналов — человек 50. Вопрос с ними можно решить за два дня — уволить их с этих должностей", — сказал Пожигайло.

Но этого не делается, а почему? Чтобы довести до белого каления нормального россиянина, подытожил общественник.

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