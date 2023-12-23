Зюганов раскритиковал молодое поколение и поддержал 75-летнего кандидадата в президенты Харитонова

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава КПРФ Геннадий Зюганов объяснил, что в условиях проведения СВО России нужны возрастные руководители.

Фото: КПРФ

Лидер коммунистов назвал 75-летнего депутата Николая Харитонова "украшением фракции".

Молодым же Зюганов объяснил, что у них нет опыта, поэтому во время СВО они ничего не решат. Оп привёл в пример Иосифа Сталина, Уистона Черчиля, Франклина Рузвельта.

"Сегодня в этой работе нужен опыт и мудрость", — выразил своё мнение Зюганов.

В 2004 году Харитонов уже участвовал в выборах президента РФ и занял второе место.