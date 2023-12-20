Врач-психотерапевт рекомендовала покупать подарки на маркетплейсах

1:34 Your browser does not support the audio element. Общество

В преддверии новогодних праздников люди активно покупают подарки для близких и родных, и порой в суматохе начинают тратить денег намного больше, чем планировали. Врач-психотерапевт Лариса Никитина в комментарии для Pravda.Ru рассказала как правильно спланировать свои расходы и не совершать импульсивные покупки.

Фото: gorod.lv

Эксперт рекомендовала всегда планировать любые покупки и надо иметь шоппинг-лист, чтобы не покупать лишнее, потому что супермаркеты на то и рассчитаны.

“Когда я изучала английский язык, у нас был такой замечательный текст, когда молодой человек, зашел в огромный-огромный супермаркет, походил по нему, по всем трем этажам, и сказал: «Надо же, как интересно, целых три этажа того, что мне не надо» - поделилась Лариса Никитина.

Психотерапевт рассказала, что, действительно, когда вы заходите в магазин и видите переполненные полки у вас возникает желание купить всё, потому что есть огромный выбор, товары правильно расставлены, соблюдается цветовая гамма по всем правилам рекламы, маркетинга, поэтому возникает желание купить всё.

Эксперт отметила, что список новогодних подарков всегда надо составлять заранее и по интересам людей, которых вы хотите порадовать, не стоит покупать бесполезные вещи. Она также рекомендовала совершать покупки на маркетплейсах, так проще себя удержать от незапланированной покупки и также есть возможность более тщательно обдумать по поводу приобретаемых товаров.