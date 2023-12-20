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Сенатор РФ: на Украине мобилизуют воспитанников детдомов

Общество

Одна из таких повесток пришла подростку 14 лет из Херсона, ранее он был эвакуирован в Краснодарский край, так как его мать умерла, а отец вел асоциальный образ жизни. На Кубани его взяли под опеку. Там же он пошел в школу и стал заниматься спортом. Позже, по словам сенатора, к парню приехали его старшие сестры, которых он давно не видел, и увезли на Украину, после чего сдали в детдом.

Сенатор РФ: на Украине мобилизуют воспитанников детдомов
Фото: "Час Пик"

"К нам поступают вопиющие и преступные факты о мобилизации на Украине подростков, проживающих в детских домах. Повестки приходят 14-16-летним пацанам", — возмутился сенатор.

Напомним, на Украине с февраля 2022 года действует военное положение. Кроме того, Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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