Синоптик Шувалов допустил 20-градусные морозы в новогоднюю ночь в Москве

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Жители Москвы получили предупреждение о приближающихся морозах, которые в новогоднюю ночь достигнут 20 градусов ниже нуля. Метеоролог Александр Шувалов делится этой информацией в своем Telegram-канале.

Фото: wikimedia.org by Sergey Korovkin 84 is licensed under CC BY-SA 3.0

Согласно его прогнозу, существенные изменения в погоде начнутся уже 24 декабря. Днём температура воздуха в столице опустится до -1 градуса, а ночью снизится до -6-8 градусов. Под самый Новый год в Москву придёт антициклон из Скандинавии, и морозы усилятся до 15-20 градусов ниже нуля.

Шувалов подчеркнул, что нарушил правило не прогнозировать погоду более чем на семь дней. Этот сценарий, по его словам, противоречит статистике, так как лишь пять раз за последние 25 лет ночь перед новым годом была морозной. Самые сильные морозы в 21 веке наблюдались лишь однажды — 1 января 2003 года.