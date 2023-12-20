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В Москве изъяли рекордное количество кокаина на сумму до 6,5 миллиардов рублей

1:05
Происшествия

Участников преступной группы задержали с поличным. В ходе операции было изъято 673 килограммов кокаина, приблизительная стоимость которой на российском черном рынке превышает 2,5 млрд рублей. Сбыт такой партии в розницу, мог принести преступникам не менее 6,5 млрд рублей, - отметили силовики.

В Москве изъяли рекордное количество кокаина на сумму до 6,5 миллиардов рублей
Фото: mil.ru

"Пресечена очередная попытка международной преступной группировки использовать территорию России для транзитного перемещения и сбыта наркотиков. Зафиксированы попытки реализовать в Москве оптовую партию латиноамериканского кокаина. <...> Установлены двое граждан России, прибывших в Московский регион из приграничных субъектов специально для проведения многоэтапной наркоакции", - говорится в релизе.

В отношении задержанных лиц возбуждено дело. Они заключены под стражу. УК РФ предусматривает в качестве наказания за совершенное преступление вплоть до пожизненного лишения свободы.

Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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