Иван Охлобыстин не только на словах поддерживает бойцов СВО, но и часто отправляется в Донбасс с гуманитарными миссиями, в ходе которых нередко попадал в смертельно опасные ситуации. Недавно он попал под ракетный обстрел в Донецке.
О новом опасном случае, который произошел с режиссером, актером и общественным деятелем, рассказала дочь Охлобыстина Евдокия.
В свою очередною поездку в прифронтовую зону Охлобыстин отправился вместе с женой Оксаной.
"Мама с папой в очередной раз ездили в Донбасс, отвозили гумпомощь. Мама уехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и словил пулю", — рассказала Евдокия изданию STAR hit
Дочка Охлобыстина поспешила успокоить многочисленных поклонников режиссера. Его жизнь спас надетый вовремя бронежилет.
"Слава Богу, в броник! Горжусь невероятно. Психи реально", — сообщила Евдокия.
О случившемся в зоне спецоперации 57-летний Иван Охлобыстин лично пока публично не рассказывал.
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