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Бронежилет спас жизнь Ивану Охлобыстину в ходе поездки на СВО

1:08
Общество

Иван Охлобыстин не только на словах поддерживает бойцов СВО, но и часто отправляется в Донбасс с гуманитарными миссиями, в ходе которых нередко попадал в смертельно опасные ситуации. Недавно он попал под ракетный обстрел в Донецке.

Бронежилет спас жизнь Ивану Охлобыстину в ходе поездки на СВО
Фото: Фото: Wikipedia by Dmitry Rozhkov is licensed under CC BY-SA 4.0

О новом опасном случае, который произошел с режиссером, актером и общественным деятелем, рассказала дочь Охлобыстина Евдокия.

В свою очередною поездку в прифронтовую зону Охлобыстин отправился вместе с женой Оксаной.

"Мама с папой в очередной раз ездили в Донбасс, отвозили гумпомощь. Мама уехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и словил пулю", — рассказала Евдокия изданию STAR hit

Дочка Охлобыстина поспешила успокоить многочисленных поклонников режиссера. Его жизнь спас надетый вовремя бронежилет.

"Слава Богу, в броник! Горжусь невероятно. Психи реально", — сообщила Евдокия.

О случившемся в зоне спецоперации 57-летний Иван Охлобыстин лично пока публично не рассказывал.

Иван Охлобыстин. «Видеооткрытка солдату»
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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