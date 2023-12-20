Бронежилет спас жизнь Ивану Охлобыстину в ходе поездки на СВО

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Иван Охлобыстин не только на словах поддерживает бойцов СВО, но и часто отправляется в Донбасс с гуманитарными миссиями, в ходе которых нередко попадал в смертельно опасные ситуации. Недавно он попал под ракетный обстрел в Донецке.

Фото: Фото: Wikipedia by Dmitry Rozhkov is licensed under CC BY-SA 4.0

О новом опасном случае, который произошел с режиссером, актером и общественным деятелем, рассказала дочь Охлобыстина Евдокия.

В свою очередною поездку в прифронтовую зону Охлобыстин отправился вместе с женой Оксаной.

"Мама с папой в очередной раз ездили в Донбасс, отвозили гумпомощь. Мама уехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и словил пулю", — рассказала Евдокия изданию STAR hit

Дочка Охлобыстина поспешила успокоить многочисленных поклонников режиссера. Его жизнь спас надетый вовремя бронежилет.

"Слава Богу, в броник! Горжусь невероятно. Психи реально", — сообщила Евдокия.

О случившемся в зоне спецоперации 57-летний Иван Охлобыстин лично пока публично не рассказывал.

Иван Охлобыстин. «Видеооткрытка солдату»