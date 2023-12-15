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Иван Охлобыстин заявил, что едва не погиб с семьей на Донбассе

1:36
Шоу-бизнес

Известный актер Иван Охлобыстин с первого дня СВО активно поддерживает Россию. Он не только выражает полную поддержку российским властям, но также оказывает помощь бойцам, регулярно посещая Донбасс и доставляя гуманитарную помощь.

Иван Охлобыстин заявил, что едва не погиб с семьей на Донбассе
Фото: Wikipedia by Dmitry Rozhkov is licensed under CC BY-SA 4.0

Неоднократно Иван Иванович отправлялся в зону проведения СВО, иногда с семьей. В интервью он рассказал, что эти поездки были чрезвычайно опасными и подвергли его семью серьезной угрозе жизни. Они не раз оказывались под обстрелом и сталкивались с артиллерийскими атаками.

"Ракеты прилетали прямо рядом с нами — за нами, перед нами", — передаёт слова актера aif.ru.

Актер поделился впечатлениями от одной из опасных поездок, в которой снаряд попал в гостиницу в Донецке, где они остановились. Он подчеркнул, что опыт возвращения из зоны боевых действий оставляет глубокое впечатление.

Несмотря на опасность, Охлобыстин считает, что поездки на Донбасс необходимы, особенно для молодого поколения, которое может не полностью осознавать суть происходящего. Именно поэтому он приглашает с собой не только супругу, но и детей, а также зятя. Он утверждает, что такие поездки являются неотъемлемой частью образования молодежи, позволяя им увидеть ужасы войны и осознать ее тяжесть, что, по мнению Охлобыстина, является наилучшей прививкой от мажорства.

Ранее актер рассказал, как Алла Пугачёва мешала Шаману на пути к успеху.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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