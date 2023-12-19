В поселке Ис в России волки съели трех собак и навели страх на селян

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Волки стали регулярно нападать на людей в российских посёлках, а также стали заставлять жителей села бояться за детей. Информацию приводит "АиФ-Урал".

Таким образом, жители поселка Ис под Нижней Турой рассказали о том, что волки атаковали населенный пункт. Отмечается, что звери нападают на собак ночами, они поедают минимум троих псов каждую ночь.

По этой причине жители сел стали испытывать тревогу. Об этом они рассказали в социальных сетях.

Местные власти рядом с поселением Иса стали отстреливать зверей. Жители установили капканы на местах следов. На случай экстренной ситуации охотники проводят дежурства.