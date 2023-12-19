В Роспотребнадзоре заявили о том, что масочный режим на Новый год не будет введён

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

В России не будет введён обязательный масочный режим. Речь идёт о новогодних праздниках, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Глава федеральной службы Анна Попова заявила, что жители РФ не должны забывать о мерах профилактики.

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В Роспотребнадзоре также отметили, что в РФ вырастет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Кроме того, отмечается, что в период с 11 по 17 декабря показатель вырос на 6,5% относительно предыдущей недели. Речь идёт об уровне заболеваемости, которые превышает показатель по среднероссийскому. Кроме того, зафиксировано снижение числа заражений COVID-19.

Попова отметила, что в регионах РФ закончилась иммунизация населения против гриппа. Общее число привитых граждан составило 78 млн.