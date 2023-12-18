Учительница бойца Рудакове, оставившего послание в Марьинке, призналась, что он переживал за брата

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Роман Рудаков, который служил в Донецкой Народной Республике, оставил послание на стене дома в Марьинке. Классный руководитель военнослужащего, рассказывая о нём, отметила его прекрасные качества.

Фото: Openverse by alubavin is licensed under CC BY 2.0.

Ранее Telegram-канал "Военкоры Русской Весны" сообщал о том, что во время очистки Марьинки на стене одного из домов было обнаружено послание от российского мотострелка. В нём он просил того, кто найдёт его записи, позаботиться о его матери, сестре и брате. По информации канала, рядом с надписью были обнаружены девять тел.

Педагог Рудакова в школе сообщила, что он всегда был скромным и воспитанным молодым человеком. Парень никогда не вступал в конфликты и пользовался уважением своих одноклассников. Кроме того, он всегда заботился о своем младшем брате, у которого были проблемы со зрением.

Одноклассница Рудакова рассказала, что он был очень ответственным и добрым человеком, который помнил только хорошее. Он никогда не обижался на других и всегда помогал тем, кто просил о помощи. К тому же Рудаков был настоящим патриотом и увлекался историей, сообщила педагог в беседе с "МК".

"Говорю с вами, и слёзы душат, учитывая их ситуацию в семье. Рома в те страшные минуты боя, когда по ним били со всех сторон из автоматов и закидывали гранами, думал не о своей боли, не о смерти, а о своих близких: маме, брате, сестре. Как и все предыдущие годы", — призналась учитетельница.

26 декабря Рудакову исполнилось бы 22 года. Он служил в Марьинке в Донецкой Народной Республике.