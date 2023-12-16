Всероссийский научно-исследовательский геологический институт отказался от провокационной аббревиатуры ВСЕГЕИ.
Интернет-пользователи заметили, что геологический институт РФ поменял логотип на официальном сайте. Из названия организации исчезло сокращение ВСЕГЕИ, рождающее спорные ассоциации.
Вместо старой аббревиатуры появилась надпись "Институт Карпинского".
В Сети предположили, что отказ от прежнего названия связан с признанием ЛГБТ*-сообщества экстремистской организацией в России.
* признан экстремистской организацией
Сейчас Кристина Орбакайте активно работает на корпоративах и снимается в новогодних концертах.