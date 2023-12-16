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Геологический институт РФ с аббревиатурой ВСЕГЕИ поменял логотип на сайте

0:37
Общество

Всероссийский научно-исследовательский геологический институт отказался от провокационной аббревиатуры ВСЕГЕИ.

Геологический институт РФ с аббревиатурой ВСЕГЕИ поменял логотип на сайте
Фото: Телеграм-канал Мышеловка

Интернет-пользователи заметили, что геологический институт РФ поменял логотип на официальном сайте. Из названия организации исчезло сокращение ВСЕГЕИ, рождающее спорные ассоциации.

Вместо старой аббревиатуры появилась надпись "Институт Карпинского".

В Сети предположили, что отказ от прежнего названия связан с признанием ЛГБТ*-сообщества экстремистской организацией в России.

* признан экстремистской организацией

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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