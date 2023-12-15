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Со стрелка из Казани, отбывающего пожизненное в Оренбуржье, могут взыскать 1,4 млн

0:53
Общество

Прокуратура Татарстана инициировала процесс взыскания с Ильназа Галявиева, осужденного за нападение в казанской гимназии, суммы в 1,4 миллиона рублей в качестве компенсации ущерба образовательному учреждению. Эти средства, при удовлетворении иска, будут направлены в пользу муниципального образования Казани.

Со стрелка из Казани, отбывающего пожизненное в Оренбуржье, могут взыскать 1,4 млн
Фото: Телеграм

Весной текущего года судебный процесс по данному делу завершился, и Ильназ Галявиев получил пожизненный срок лишения свободы за атаку на гимназию №175 в 2021 году, в результате которой погибли девять человек, а 139 получили тяжелые ранения.

В настоящее время Галявиев отбывает свое наказание в колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области, сообщает 56orb.ru.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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