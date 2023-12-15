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Садальский опубликовал список артистов, выступающих против СВО: "Скорейшего мира!"

1:30
Общество

Актёр Станислав Садальский разместил в своём микроблоге список из 80 имён артистов, которые якобы выступили против проведения спецоперации на Украине.

Садальский опубликовал список артистов, выступающих против СВО: "Скорейшего мира!"
Фото: Нейросеть Шедеврум

Актёр Садальский опубликовал в своём Telegram-канале длинный перечень имён знаменитостей, которые якобы высказались против СВО и которых в патриотических кругах подозревают в финансировании ВСУ.

Среди названных имён есть иноагенты (Максим Галкин*, Андрей Макаревич**, Юрий Дудь***). В списке есть также имена артистов, которые явно не высказывали свою антивоенную позицию, однако патриоты РФ считают их неблагонадёжными: Иван Ургант, Владимир Познер, Кристина Орбакайте.

В этот список почему-то попали также люди, которые активно выражают свою патриотическую позицию — рэпер Тимати, Любовь Успенская.

"И это не значит, что я поддерживаю ….****, она началась в 2014, а не в 2022, и Россия её не начинала, а завершает. Скорейшего мира!" — написал Садальский под списком.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

** признан Минюстом РФ иностранным агентом

*** признан Минюстом РФ иностранным агентом

**** по требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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