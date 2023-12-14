Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Садальский опубликовал мем о подорожавших в России яйцах
У рассады закручиваются листья: в чем причина
Sohu: Фон дер Ляйен обидела Китай, неожиданно напомнив ему о РФ
Обвиняемый в убийстве медицинского брата из Березовского останется под арестом
Какой рис для каких блюд использовать
Певица Нюша трогательно поздравила маленького сына с днём рождения
308 миллиардов долларов: в такую сумму оценивается ущерб в США от страхового мошенничества
Полковник Сыртланов заявил, что добровольцы должны иметь такой же статус, как и остальные военные
Кнутов: пересборку самолёта F-35 должен делать производитель

Спонтанность и проявление доброты: 11 черт поведения, чтобы завоевать сердце мужчины

2:35
Общество » Семья

Все мужчины уникальны, а их предпочтения различны. Однако помимо внешности, существуют определенные поведенческие модели, которые притягивают внимание представителей сильного пола. Психологи HerBeauty.co называют манеры поведения, способные заставить его считать вас самой прекрасной женщиной на планете.

Спонтанность и проявление доброты: 11 черт поведения, чтобы завоевать сердце мужчины
Фото: https://femmie.ru/

Проявите спонтанность

Умение наслаждаться моментом оценят мужчины. Они ценят активности больше, чем слова, и любят, когда девушки просто наслаждаются событиями без планирования и контроля.

Проявите доброту

Холодность редко приводит к чему-то хорошему. Но доброта – это черта, оцененная повсеместно. Мужчины ищут девушек с добрым сердцем, что важно для долгосрочных отношений и создания крепких связей.

Будьте независимым

Сильная и независимая женщина привлекает. Но и умение найти время для него в своем графике — это ценно.

Уважайте его интересы

Не заставляйте его отказываться от своих увлечений. Уважение чужих интересов делает отношения гармоничными.

Поддерживайте позитивное отношение

Позитивный настрой привлекает. Отказ от постоянной негативности может сделать вас еще привлекательнее.

Прическа

Распущенные волосы всегда в моде. Это может улучшить ваш образ и вас сделать еще привлекательнее для мужчин.

Смейтесь вместе

Хотя вам могут не понравиться его шутки, смех — залог хороших отношений. Парни ценят, когда их чувство юмора принимают.

Умейте слушать

Умение слушать и показывать вовлеченность — это ключ к сердцу мужчины. Яркий взгляд и поддержание контакта при разговоре делает вашу встречу запоминающейся.

Голос и манера речи

Манера речи может быть очаровательной чертой. Мужчины предпочитают разные типы голоса, но хотят услышать что-то, что звучит естественно и искренне.

Будьте честным

Честность создает основу для долгосрочных отношений. Не стоит скрывать ничего важного.

Сделайте первый шаг

Иногда инициатива с вашей стороны может принести удивительные результаты. Будьте уверенными в себе и возьмите инициативу в свои руки.

Главное, оставаться верным себе и стремиться к уважению и поддержке друг друга, ведь именно взаимопонимание и забота делают отношения особенными и значимыми.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
В Китае явно поменяли свою позицию касательно того, что происходит на Украине

Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.

Китай поменял отношение к СВО, перестав занимать нейтральную позицию
Солистка группы "Мираж" Разина назвала "дурью" выступления звёзд эстрады на СВО
Солистка группы "Мираж" назвала "дурью" выступления звёзд эстрады на СВО
Киев, Одесса и Харьков — три ближайшие цели для наступления ВС РФ
Новое пристанище Аллы Пугачёвой: Примадонна перевезет семью в Лондон
Байден приказал: F-16 ВСУ начнут взлетать с аэродромов Европы Любовь Степушова РФ и РБ готовят "мультиудар" для завершения судьбы Украины Олег Володин "Всё обстоит благополучно": о злоупотреблениях в армии в годы Крымской войны Сергей Лебедев
В США восхитились мощью бомбардировщика-невидимки, который разрабатывают в РФ
Поднял на смех: Лазарев унизил Киркорова и Тодоренко за игру в фильме "Ёлки 10"
Какие 10 видов оружия ВС РФ вызывают страх и ненависть на Украине
Какие 10 видов оружия ВС РФ вызывают страх и ненависть на Украине
Последние материалы
У рассады закручиваются листья: в чем причина
Sohu: Фон дер Ляйен обидела Китай, неожиданно напомнив ему о РФ
Обвиняемый в убийстве медицинского брата из Березовского останется под арестом
Спонтанность и проявление доброты: 11 черт поведения, чтобы завоевать сердце мужчины
Певица Нюша трогательно поздравила маленького сына с днём рождения
Какой рис для каких блюд использовать
308 миллиардов долларов: в такую сумму оценивается ущерб в США от страхового мошенничества
Полковник Сыртланов заявил, что добровольцы должны иметь такой же статус, как и остальные военные
Россиянам рассказали, как безопасно перевезти ёлку на автомобиле
Кнутов: пересборку самолёта F-35 должен делать производитель
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников