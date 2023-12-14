Владимир Путин рассказал о планах привлечь ветеранов СВО к патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Путин процитировал слова немецкого политического деятеля Отто фон Бисмарка.
"Войны выигрывают не генералы, а школьные учителя и священники", — сказал российский лидер.
Он отметил, что ветераны СВО будут работать с молодёжью, а в школьные учебники вносятся правки уже второй год.
Ранее Владимир Путин высказался о второй волне мобилизации.
Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.