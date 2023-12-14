Путин процитировал Бисмарка: войны выигрывают не генералы, а школьные учителя и священники

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Владимир Путин рассказал о планах привлечь ветеранов СВО к патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0

Путин процитировал слова немецкого политического деятеля Отто фон Бисмарка.

"Войны выигрывают не генералы, а школьные учителя и священники", — сказал российский лидер.

Он отметил, что ветераны СВО будут работать с молодёжью, а в школьные учебники вносятся правки уже второй год.

Ранее Владимир Путин высказался о второй волне мобилизации.