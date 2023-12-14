Владимир Путин ответил на вопрос о СВО: "Ну зачем нам мобилизация?"

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Владимир Путин высказался о второй волне мобилизации.

Фото: kremlin.ru

Президент России назвал вопрос мобилизации чувствительным.

"Поначалу было много иронии, прилепили название "мобики". Отлично воюют! 14 Героев России. Сейчас 244 тысячи находятся в зоне СВО. 41 тысяча уволены по достижению предельного возраста", — объяснил российский лидер.

Путин отметил, что сейчас на СВО активно привлекают добровольцев, поток которых не иссякает.

"1,5 тысячи ежедневно. Ну, зачем нам мобилизация? На сегодняшний день такой необходимости нет", — сказал глава РФ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США нашли новый повод опасаться Путина.