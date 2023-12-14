Владимир Путин высказался о второй волне мобилизации.
Президент России назвал вопрос мобилизации чувствительным.
"Поначалу было много иронии, прилепили название "мобики". Отлично воюют! 14 Героев России. Сейчас 244 тысячи находятся в зоне СВО. 41 тысяча уволены по достижению предельного возраста", — объяснил российский лидер.
Путин отметил, что сейчас на СВО активно привлекают добровольцев, поток которых не иссякает.
"1,5 тысячи ежедневно. Ну, зачем нам мобилизация? На сегодняшний день такой необходимости нет", — сказал глава РФ.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США нашли новый повод опасаться Путина.
Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.