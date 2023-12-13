На торжественной конференции, посвященной Дню Героев Отечества, председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России" генерал-майор Сергей Липовой выразил поддержку решению Владимира Путина участвовать в президентских выборах 2024 года.
В мероприятии участвовали более 200 генералов и офицеров, включая Героев России и Героев Советского Союза. Липовой подчеркнул единогласную поддержку действующего президента, назвав его сильным лидером, способным привести Россию к Победе.
Председатель Совета мужества и отваги "Офицеры России" полковник Владимир Горовой выделил ответственность и офицерские качества Путина, называя его настоящим лидером. Герой Социалистического Труда Геннадий Баштанюк подчеркнул, что в текущей ситуации у Владимира Владимировича не было другого выбора, сообщает Общественная Служба Новостей.
Участники конференции выделили ответственность, лидерские качества и необходимость поддержки действующего главы государства в нынешних сложных условиях.
Обозначились три города, на которые будет развернуто наступление ВС РФ в ближайшее время. Это Киев, Одесса и Харьков. Индикаторы — удары ВКС РФ.