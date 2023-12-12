К пятнице до Москвы доберется мощнейший циклон, который немецкие метеорологи нарекли именем "Ваня" (Vanja). Сейчас его центр формируется над территорией Молдавии.
"Ваня" принесет в российскую столицу полуметровые сугробы и соответствующие такой погоде проблемы для жизни москвичей.
Такой нерадостный прогноз РБК предоставил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
По его словам,15 декабря, в Москве может выпасть треть от месячной нормы осадков. Снегопад может стать самым сильным за полвека.
Также москвичам стоит ждать сильный ветер до 15 метров в секунду.
При этом снегопад, начавшейся сегодня, не уйдет из столичного региона всю эту неделю.
Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.