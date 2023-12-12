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Циклон "Ваня" принесет в Москву сильнейший за 50 лет снегопад

0:49
Общество

К пятнице до Москвы доберется мощнейший циклон, который немецкие метеорологи нарекли именем "Ваня" (Vanja). Сейчас его центр формируется над территорией Молдавии.

Циклон "Ваня" принесет в Москву сильнейший за 50 лет снегопад
Фото: Андрей Ковалев / Правда.ру

"Ваня" принесет в российскую столицу полуметровые сугробы и соответствующие такой погоде проблемы для жизни москвичей.

Такой нерадостный прогноз РБК предоставил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам,15 декабря, в Москве может выпасть треть от месячной нормы осадков. Снегопад может стать самым сильным за полвека.

Также москвичам стоит ждать сильный ветер до 15 метров в секунду.

При этом снегопад, начавшейся сегодня, не уйдет из столичного региона всю эту неделю.

Москву накрыл мощный снегопад.
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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