Циклон "Ваня" принесет в Москву сильнейший за 50 лет снегопад

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

К пятнице до Москвы доберется мощнейший циклон, который немецкие метеорологи нарекли именем "Ваня" (Vanja). Сейчас его центр формируется над территорией Молдавии.

Фото: Андрей Ковалев / Правда.ру

"Ваня" принесет в российскую столицу полуметровые сугробы и соответствующие такой погоде проблемы для жизни москвичей.

Такой нерадостный прогноз РБК предоставил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам,15 декабря, в Москве может выпасть треть от месячной нормы осадков. Снегопад может стать самым сильным за полвека.

Также москвичам стоит ждать сильный ветер до 15 метров в секунду.

При этом снегопад, начавшейся сегодня, не уйдет из столичного региона всю эту неделю.

Москву накрыл мощный снегопад.