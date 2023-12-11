Псковский губернатор поручил дать ВНЖ депортированным из Латвии супругам "за то, что они русские"

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выслушал жалобу депортированных из Латвии русских людей и поручил выдать им ВНЖ.

Фото: Нейросеть Шедеврум

К Ведерникову во время прямой линии обратился мужчина, который заявил, что его с женой выгнали из Латвии из-за русского происхождения. В балтийской стране супруги прожили полвека. Мужчина попросил у главы российского региона предоставить им с женой статус переселенцев.

"Там везде демократия, нет никакой русофобии, а людей, которые всю жизнь там прожили, просто за то, что они русские, беспардонно абсолютно пытаются депортировать", — сказал Ведерников.

Ранее сообщалось, что владелец кафе в Риге выгнал русскоговорящую клиентку.