Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выслушал жалобу депортированных из Латвии русских людей и поручил выдать им ВНЖ.
К Ведерникову во время прямой линии обратился мужчина, который заявил, что его с женой выгнали из Латвии из-за русского происхождения. В балтийской стране супруги прожили полвека. Мужчина попросил у главы российского региона предоставить им с женой статус переселенцев.
"Там везде демократия, нет никакой русофобии, а людей, которые всю жизнь там прожили, просто за то, что они русские, беспардонно абсолютно пытаются депортировать", — сказал Ведерников.
Ранее сообщалось, что владелец кафе в Риге выгнал русскоговорящую клиентку.
У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.