Скандал в кафе Риги: владелец выгнал клиентку за запрос обслуживания на русском языке

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В столичном кафе Риги произошел скандал, когда владелец выгнал клиентку, требовавшую общение на русском языке.

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Он утверждает, что действовал из-за её требования, считая его оскорблением страны.

Как сообщает argumenti.ru, хотя запись владельца быстро исчезла с сайта, она вызвала острые реакции: русский сегмент поддержал защиту языка, в то время как латыши-нацпатриоты оскорбляли русский язык и нацию.

Инцидент стал поводом для обострения отношений в Латвии, подчёркивая разделение нации.