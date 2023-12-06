Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые нашли метод снижения риска развития рака груди на 55%
В Подмосковье обнаружили тело Ильи Кивы
Журналист Карлсон заявил, что в истреблении целого поколения украинцев виноваты США
Прокуратура Башкирии раскрыла систему преступлений в высших эшелонах власти и бизнесе
Режиссёр Сокуров сравнил россиян и украинцев: "Мы не братья"
Трехлетняя малышка получила ожог в детском саду от моющего средства
Синоптики сулят новогоднюю ночь в Москве со снегом
Жительница Екатеринбурга повела детей в школу и пропала по дороге вместе с ними
Школьница из Ставрополья сбежала к жениху в Калмыкию, чтобы не учиться

Скандал в кафе Риги: владелец выгнал клиентку за запрос обслуживания на русском языке

0:36
Мир

В столичном кафе Риги произошел скандал, когда владелец выгнал клиентку, требовавшую общение на русском языке.

Скандал в кафе Риги: владелец выгнал клиентку за запрос обслуживания на русском языке
Фото: Wikipedia by Benutzer:Brunswyk is licensed under CC BY-SA 3.0

Он утверждает, что действовал из-за её требования, считая его оскорблением страны.

Как сообщает argumenti.ru, хотя запись владельца быстро исчезла с сайта, она вызвала острые реакции: русский сегмент поддержал защиту языка, в то время как латыши-нацпатриоты оскорбляли русский язык и нацию.

Инцидент стал поводом для обострения отношений в Латвии, подчёркивая разделение нации.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Украинские военные 93-й бригады ВСУ казнили раненых российских воинов под Артёмовском

Военные ВСУ "Холодный Яр" расстреляли раненных российских воинов под Артёмовском.

Военные 93-й бригады ВСУ расстреляли раненых бойцов ВС РФ под Артёмовском
Подрыв пехоты ВСУ на мине "Ведьма" попал на видео
Появилось редкое видео применения в зоне СВО противопехотной мины МОН-200
Пугачёва почувствовала себя плохо на Кипре
Гитарист Пугачёвой подтвердил слова певицы об ужасах Чернобыля
Хивинский поход: ошибки русской истории Сергей Лебедев Приштина в ярости: ЕС предоставил местным сербам безвизовый режим Михаил Плисюк Непал потребовал прекратить вербовать гуркхов в ВС РФ. Есть ли причина волноваться? Любовь Степушова
Пророк-математик назвал точную дату и победителя СВО
Артиллерия ВСУ расстреляла 25 своих боевиков за попытку сдаться
На Украине собрались изъять 16 российских объектов в Крыму
На Украине собрались изъять 16 российских объектов в Крыму
Последние материалы
Трехлетняя малышка получила ожог в детском саду от моющего средства
Скандал в кафе Риги: владелец выгнал клиентку за запрос обслуживания на русском языке
Синоптики сулят новогоднюю ночь в Москве со снегом
Жительница Екатеринбурга повела детей в школу и пропала по дороге вместе с ними
Школьница из Ставрополья сбежала к жениху в Калмыкию, чтобы не учиться
Лариса Долина улетела на гастроли, несмотря на предупреждения врачей
Приштина в ярости: ЕС предоставил местным сербам безвизовый режим
TAC: Зеленский не заполучил помощь США из-за коррупции на Украине
Илон Маск не понимает, как Киев может требовать миллиарды новой помощи: "А аудит?"
После исчезновения рыбаков из Ростова над водой появился светящийся шар
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников