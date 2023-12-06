В столичном кафе Риги произошел скандал, когда владелец выгнал клиентку, требовавшую общение на русском языке.
Он утверждает, что действовал из-за её требования, считая его оскорблением страны.
Как сообщает argumenti.ru, хотя запись владельца быстро исчезла с сайта, она вызвала острые реакции: русский сегмент поддержал защиту языка, в то время как латыши-нацпатриоты оскорбляли русский язык и нацию.
Инцидент стал поводом для обострения отношений в Латвии, подчёркивая разделение нации.
Военные ВСУ "Холодный Яр" расстреляли раненных российских воинов под Артёмовском.