Психолог Лукьянов объяснил, чем опасен запрет телефонов в школах

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6 декабря Государственная Дума приняла поправки к закону, запрещающие использование мобильных телефонов во время уроков в школах. Тем не менее, по мнению детского психолога Алексея Лукьянова, наличие телефона может быть спасительным для жизни ребенка. Лукьянов считает, что телефоны стали неотъемлемой частью современной жизни детей.

Фото: openverse.org by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0.

"Давайте отложим вопрос о том, что у некоторых детей возникает зависимость от мобильных игр. Этот аспект требует отдельного рассмотрения. Для современного ребенка телефон — прежде всего, средство связи с родителями. Если отнять у ребенка возможность обратиться за помощью по телефону в любой момент, это может привести к увеличению тревожности", — отмечает эксперт.

Он также добавляет, что при правильном подходе к воспитанию телефон не вызывает у детей зависимости от медиа и не отвлекает от учёбы; наоборот, он помогает успешному общению и обучению.

"Если ребенок предпочитает телефон уроку, проблема в педагоге, который не способен привлечь внимание и поддерживать дисциплину. Существуют успешные практики, когда учителя просили детей искать информацию в интернете и делиться ею с классом: в такие моменты дети понимают, что телефон — не запретный предмет, и его использование на уроке допустимо. Конечно, если это соответствует контексту", — говорит Алексей Лукьянов.

Он также подчеркивает, что в определённых ситуациях запрет на использование телефонов в школах может привести к трагическим последствиям, сообщает rostovgazeta.ru.

"Во-первых, у ребенка может внезапно появиться плохое самочувствие, и он не всегда готов сообщить об этом учителю. В то время как он всегда готов написать маме и рассказать о проблемах. Нельзя лишать его этой возможности. Во-вторых, запрет на использование телефонов может стать причиной детских побегов из дома. Что мешает ребенку уйти с уроков, чтобы провести время с телефоном дома? Ничего, кроме того, что по пути с ним что-то может произойти, и без телефона он не сможет попросить о помощи", — предупреждает психолог.