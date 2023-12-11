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Психолог Лукьянов объяснил, чем опасен запрет телефонов в школах

2:16
Общество

6 декабря Государственная Дума приняла поправки к закону, запрещающие использование мобильных телефонов во время уроков в школах. Тем не менее, по мнению детского психолога Алексея Лукьянова, наличие телефона может быть спасительным для жизни ребенка. Лукьянов считает, что телефоны стали неотъемлемой частью современной жизни детей.

Психолог Лукьянов объяснил, чем опасен запрет телефонов в школах
Фото: openverse.org by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0.

"Давайте отложим вопрос о том, что у некоторых детей возникает зависимость от мобильных игр. Этот аспект требует отдельного рассмотрения. Для современного ребенка телефон — прежде всего, средство связи с родителями. Если отнять у ребенка возможность обратиться за помощью по телефону в любой момент, это может привести к увеличению тревожности", — отмечает эксперт.

Он также добавляет, что при правильном подходе к воспитанию телефон не вызывает у детей зависимости от медиа и не отвлекает от учёбы; наоборот, он помогает успешному общению и обучению.

"Если ребенок предпочитает телефон уроку, проблема в педагоге, который не способен привлечь внимание и поддерживать дисциплину. Существуют успешные практики, когда учителя просили детей искать информацию в интернете и делиться ею с классом: в такие моменты дети понимают, что телефон — не запретный предмет, и его использование на уроке допустимо. Конечно, если это соответствует контексту", — говорит Алексей Лукьянов.

Он также подчеркивает, что в определённых ситуациях запрет на использование телефонов в школах может привести к трагическим последствиям, сообщает rostovgazeta.ru.

"Во-первых, у ребенка может внезапно появиться плохое самочувствие, и он не всегда готов сообщить об этом учителю. В то время как он всегда готов написать маме и рассказать о проблемах. Нельзя лишать его этой возможности. Во-вторых, запрет на использование телефонов может стать причиной детских побегов из дома. Что мешает ребенку уйти с уроков, чтобы провести время с телефоном дома? Ничего, кроме того, что по пути с ним что-то может произойти, и без телефона он не сможет попросить о помощи", — предупреждает психолог.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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