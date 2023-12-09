В Россию вернулись Adidas и Reebok под новым брендом ASP

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Adidas и Reebok вернулись в Россию под новым брендом ASP, открыв первый магазин в Москве. Продукция зарубежных компаний поступает в РФ через параллельный импорт.

Фото: openverse.org by warrenski is licensed under CC BY-SA 2.0.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, покупатели не проявляют значительного интереса к покупкам кроссовок этих брендов. Те, кто решил приобрести товары сразу после открытия магазина, оказались шокированы новыми ценами, которые в среднем увеличились в два раза с момента ухода брендов с российского рынка.

Например, футбольные бутсы, которые ранее стоили 6 тысяч рублей, теперь оцениваются в 15 тысяч. Ценники на товары Reebok колеблются в районе 11-12 тысяч рублей.