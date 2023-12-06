Adidas вернётся в РФ под другим брендом: первый магазин будет открыт на этой неделе

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Компании Adidas и Reebok вернутся на рынок РФ, приобрести их продукцию появится возможность через новую сеть ASP. Её развитием занимается дистрибьютор Lestate. Глава отдела маркетинга компании Илья Комиссаров привел соответствующую информацию в интервью "Коммерсант".

Фото: pxfuel.com

Как утверждает представитель Lestate, первый магазин будет открыт на этой неделе в аутлете в Москве. Число точек под вывеской ASP в настоящее время не определено, но идёт обсуждение данного вопроса, расширение розничной сети будет проводиться постепенно.

Отметим, что Adidas и Reebok покинули российский рынок после начала СВО. До этого Lestate экспортировала в РФ продукцию брендов.