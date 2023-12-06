Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раскрыты причины отмены выступления Зеленского в Конгрессе
Умерла мегазвезда СССР Людмила Барыкина, заменившая в "Весёлых ребятах" Аллу Пугачёву
Певице Ларисе Долиной потребовалась помощь врача во время концерта в Москве
"Сейчас не время": в Сочи отменили новогодний фейерверк из-за СВО
Сбербанк объявил о запуске исламского финансирования юридических лиц
Киев может стать российским, предупредили в Сенате США
Fox News: брифинг в сенате США по помощи Украине закончился скандалом
Галкин* рассказал, что Филипп Киркоров потомок индейцев, поэтому весь в перьях
Bloomberg: теневой флот перевез около 45 процентов нефти с начала 2023 года

Adidas вернётся в РФ под другим брендом: первый магазин будет открыт на этой неделе

0:48
Общество

Компании Adidas и Reebok вернутся на рынок РФ, приобрести их продукцию появится возможность через новую сеть ASP. Её развитием занимается дистрибьютор Lestate. Глава отдела маркетинга компании Илья Комиссаров привел соответствующую информацию в интервью "Коммерсант".

Adidas вернётся в РФ под другим брендом: первый магазин будет открыт на этой неделе
Фото: pxfuel.com

Как утверждает представитель Lestate, первый магазин будет открыт на этой неделе в аутлете в Москве. Число точек под вывеской ASP в настоящее время не определено, но идёт обсуждение данного вопроса, расширение розничной сети будет проводиться постепенно.

Отметим, что Adidas и Reebok покинули российский рынок после начала СВО. До этого Lestate экспортировала в РФ продукцию брендов. 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
Украинские военные 93-й бригады ВСУ казнили раненых российских воинов под Артёмовском

Военные ВСУ "Холодный Яр" расстреляли раненных российских воинов под Артёмовском.

Военные 93-й бригады ВСУ расстреляли раненых бойцов ВС РФ под Артёмовском
Певица Алла Пугачёва призналась, что почувствовала себя плохо в магазине на Кипре
Пугачёва почувствовала себя плохо на Кипре
Появилось редкое видео применения в зоне СВО противопехотной мины МОН-200
Гитарист Пугачёвой подтвердил слова певицы об ужасах Чернобыля
Призыв генерала Милли "резать русских" рождён его личным страхом Олег Володин Вашингтон встревожен недостаточным вниманием Приштины к борьбе с терроризмом Михаил Плисюк Пять мер улучшат демографию в современной РФ: от развития медицины до бесплатных секций Алексей Гончаров
Артиллерия ВСУ расстреляла 25 своих боевиков за попытку сдаться
"Приглушил" из пулемёта: российский военный рассказал, как справился со снайпером ВСУ
Пророк-математик назвал точную дату и победителя СВО
Пророк-математик назвал точную дату и победителя СВО
Последние материалы
Умерла мегазвезда СССР Людмила Барыкина, заменившая в "Весёлых ребятах" Аллу Пугачёву
Adidas вернётся в РФ под другим брендом: первый магазин будет открыт на этой неделе
Певице Ларисе Долиной потребовалась помощь врача во время концерта в Москве
Призыв генерала Милли "резать русских" рождён его личным страхом
"Сейчас не время": в Сочи отменили новогодний фейерверк из-за СВО
Сбербанк объявил о запуске исламского финансирования юридических лиц
Киев может стать российским, предупредили в Сенате США
Fox News: брифинг в сенате США по помощи Украине закончился скандалом
Галкин* рассказал, что Филипп Киркоров потомок индейцев, поэтому весь в перьях
Bloomberg: теневой флот перевез около 45 процентов нефти с начала 2023 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников