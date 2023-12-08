Большинство россиян не готовы покупать зимнюю обувь дороже 5 тысяч рублей

1:25 Your browser does not support the audio element. Общество

Россияне ценят комфортную и тёплую зимнюю обувь, в которой ноги не будут мёрзнуть и промокать. Однако даже за такие качества они не готовы платить много — большая часть жителей РФ не купить зимнюю обувь, если она будет стоит дороже 5 тысяч рублей.

Фото: openverse.org by Robert Stinnett is licensed under CC BY 2.0.

Самое главное качество зимней обуви для российских покупателей — это её способность сохранять тепло, пишет Газета.Ru.

Важен для граждан РФ и материал, из которого изготовлена понравившаяся пара. Желательно, чтобы он был водонепроницаемым и долговечным. Кроме того, каждый десятый покупатель старается выбрать обувь, которая будет нетребовательной в уходе.

Однако много платить за понравившуюся пару россияне не готовы. Большая часть покупателей рассматривает покупку зимней обуви в районе 3-5 тысяч рублей.

"20,8% респондентов выделяют всего до 3 000 рублей, еще 30,2% — до 5 000 руб. От 6 000 до 10 000 рублей готовы потратить 22,9% россиян, от 10 000 рублей на покупку обуви откладывают 14,1%, и только 12% важна не цена, а качество обуви", — рассказали эксперты, опрошенные изданием.

Разбираемся, как правильно выбрать зимнюю обувь