Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глава МИД Словакии объяснил, почему его страна прекращает поставки оружия Киеву: прогресса нет
Близкие неизлечимо больной певицы Селин Дион рассказали, как сейчас себя чувствует певица
Учёные Германии нашли связь между сладкими напитками и риском деменции
40 дагестанцев стали жертвами мошенницы из Кабардино-Балкарии
В Ростовской области застрелен 58-летний предприниматель Борисенко
"Я не чиновница": Ксения Собчак объяснила выбор наряда за 1,5 миллиона рублей
В Воздушных силах Украины признались, что их ПВО не справится с новыми БПЛА Shahed-238
Маргарита Симоньян восхитилась победительницей конкурса "Мисс Вселенная"
Диетолог: слишком частое употребление рыбы может грозить отравлением печени

Россиянам рассказали, как защитить обувь от реагентов зимой

1:36
Наука

С приближением зимы российские дороги будут покрыты реагентами. Однако эти смеси могут нанести вред животным, повредить обувь и оказать негативное воздействие на здоровье человека. Российские ученые предложили методы защиты.

Россиянам рассказали, как защитить обувь от реагентов зимой
Фото: commons.wikimedia. org by Ph0kin is licensed under public domain

Наиболее распространенной смесью на дорогах является поваренная соль с песком, которая создает белые разводы на обуви. Этот реагент эффективно плавит лед, вредит обуви, особенно замшевой. Эксперты рекомендуют использовать силиконовые кремы и водоотталкивающие спреи после каждой прогулки, сообщает "Ридлайф.ру".

Андрей Старостин из Пермского Политеха предупреждает о разрушении обуви под воздействием соли. Белые полосы на обуви должны быть предупреждающим сигналом, требующим тщательной обработки специальными средствами.

Защиту лап животных рекомендует Наталья Старцева из Пермского института. Она советует использовать защитные кремы или аэрозоли для подушечек лап собак перед прогулкой и тщательно осматривать питомца после возвращения. В случае трещин и язв, вызванных реагентами, рекомендуется использовать мазь "Биосептин".

Для маленьких собак предлагаются специальные зимние ботинки, а для крупных собак — носочки. Люди, особенно вблизи автотрасс, могут пострадать от снежной пыли с реагентами. Специалисты советуют прикрывать рот и нос шарфом, а при игре в снегу использовать перчатки.

Как удалить и как защитить обувь от реагентов. Практический урок
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Ургант, Райкин и Миронов попросили выпустить из СИЗО режиссёра Беркович

Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.

Ургант, Райкин и Миронов попросили омбудсмена Москалькову вмешаться в дело Беркович
Поклонники перестали узнавать Аллу Пугачёву
Алла Пугачёва: изменения после переезда
"Это вьетнамский вариант": военкор Сладков оценил происходящее на левом берегу Днепра
"Фонтанка": арабских и африканских беженцев доставляют к финской границе на российских машинах
Сами виноваты: шеф Пентагона Остин приказал Зеленскому воевать дальше Любовь Степушова Трусики, зонтики и небратья: кем стали символы Майдана 10 лет спустя Олег Володин Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров
Захар Прилепин о SHAMAN и эстраде: "Мне не надо, народу надо"
Экономные путешествия: четыре внедорожника за полмиллиона рублей
Должен денег: SHAMAN рассказал о своих отношениях с Григорием Лепсом
Должен денег: SHAMAN рассказал о своих отношениях с Григорием Лепсом
Последние материалы
Эксперты назвали 10 идеальных машин для девушек
Егор Крид объяснил, почему ему не нравится ходить на свидания
Глава МИД Словакии объяснил, почему его страна прекращает поставки оружия Киеву: прогресса нет
Россиянам рассказали, как защитить обувь от реагентов зимой
Близкие неизлечимо больной певицы Селин Дион рассказали, как сейчас себя чувствует певица
Учёные Германии нашли связь между сладкими напитками и риском деменции
40 дагестанцев стали жертвами мошенницы из Кабардино-Балкарии
В Ростовской области застрелен 58-летний предприниматель Борисенко
"Я не чиновница": Ксения Собчак объяснила выбор наряда за 1,5 миллиона рублей
В Воздушных силах Украины признались, что их ПВО не справится с новыми БПЛА Shahed-238
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников