Россиянам рассказали, как защитить обувь от реагентов зимой

1:36 Your browser does not support the audio element. Наука

С приближением зимы российские дороги будут покрыты реагентами. Однако эти смеси могут нанести вред животным, повредить обувь и оказать негативное воздействие на здоровье человека. Российские ученые предложили методы защиты.

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Наиболее распространенной смесью на дорогах является поваренная соль с песком, которая создает белые разводы на обуви. Этот реагент эффективно плавит лед, вредит обуви, особенно замшевой. Эксперты рекомендуют использовать силиконовые кремы и водоотталкивающие спреи после каждой прогулки, сообщает "Ридлайф.ру".

Андрей Старостин из Пермского Политеха предупреждает о разрушении обуви под воздействием соли. Белые полосы на обуви должны быть предупреждающим сигналом, требующим тщательной обработки специальными средствами.

Защиту лап животных рекомендует Наталья Старцева из Пермского института. Она советует использовать защитные кремы или аэрозоли для подушечек лап собак перед прогулкой и тщательно осматривать питомца после возвращения. В случае трещин и язв, вызванных реагентами, рекомендуется использовать мазь "Биосептин".

Для маленьких собак предлагаются специальные зимние ботинки, а для крупных собак — носочки. Люди, особенно вблизи автотрасс, могут пострадать от снежной пыли с реагентами. Специалисты советуют прикрывать рот и нос шарфом, а при игре в снегу использовать перчатки.

Как удалить и как защитить обувь от реагентов. Практический урок