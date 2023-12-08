В аэропортах Москвы 8 декабря отменили и задержали 21 рейс

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В аэропортах Москвы 8 декабря отменили и задержали 21 рейс. Информация приводится сервисом "Яндекс.Расписание".

Фото: Правда.Ру

В Домодедово были задержаны вылеты четырех самолётов, три — были отменены. Во Внуково было перенесено шесть авиарейсов. В Шереметьево задержали восемь вылетов.

Сбоев в расписании в аэропортах в Жуковском нет. По какой причине задерживается вылет самолётов в московских аэропортах, информация не раскрывается.

Ранее сообщалось о том, что посадивших самолёт в поле под Новосибирском пилотов попросили уволиться. Решение было принято авиакомпанией даже до завершения работы комиссии, расследующей инцидент.