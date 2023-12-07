Мэр Москвы Собянин анонсировал появление трёх новых мостов в городе

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

В Москве строятся три пешеходных моста, еще четыре проектируются. Информация приводится на портале mos. ru.

Фото: https://roszdravnadzor-os.ru/mer-moskvy-sergej-sobyanin-rasskazal-o-pervyh-merah-podderzhki-proizvoditelej-lekarstv/

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью порталу отметил, что речь идёт о мосте через Нагатинский затон, через Яузу около государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, а также о мосте через Водоотводный канал.

Сейчас проектируются еще два моста, они появятся на Мневниковской пойме. Так, в городе до 2026 года будет построено семь новых мостов.

Первый мост длиной 220 метров завершен на 15%, мост через Яузу длиной 300 метров завершён на 19%.

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