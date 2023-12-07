В Москве строятся три пешеходных моста, еще четыре проектируются. Информация приводится на портале mos. ru.
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью порталу отметил, что речь идёт о мосте через Нагатинский затон, через Яузу около государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, а также о мосте через Водоотводный канал.
Сейчас проектируются еще два моста, они появятся на Мневниковской пойме. Так, в городе до 2026 года будет построено семь новых мостов.
Первый мост длиной 220 метров завершен на 15%, мост через Яузу длиной 300 метров завершён на 19%.
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