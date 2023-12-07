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Столица Татарстана Казань вошла в топ-5 городов для одиночных путешествий на Новый год

1:23
Туризм

По новому исследованию, проведённому сервисом для планирования путешествий Onetwotrip, столица Татарстана заняла пятое место среди популярных городов России для одиночных путешественников в новогодние каникулы. Об этом сообщает РИА Новости.

Столица Татарстана Казань вошла в топ-5 городов для одиночных путешествий на Новый год
Фото: https://i2.photo.2gis.com

Лидирующую позицию занимает Москва, на которую пришлось 30,9% заказов на новогодние каникулы. На втором месте расположился Санкт-Петербург с 15,8% бронированиями, а третью строчку занял Сочи с 10,5% заказов.

Калининград на четвёртом месте, Нижний Новгород — на шестом. В топ-10 популярных направлений внутри России на Новый год также вошли Екатеринбург, Мурманск, Иркутск и Новосибирск.

По данным сервиса, россияне чаще всего бронируют номера на период от четырёх до семи дней, планируя провести новогодние каникулы в одиночестве внутри страны.

Среди зарубежных направлений, популярными у одиночных путешественников являются остров Пхукет в Таиланде (5,9% отельных заказов), Париж (4,8%) и Стамбул (4%). В топ-10 также вошли Рим, Милан, Будапешт, Ереван, Римини, Дубай и Барселона.

Куда сходить в Казани?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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