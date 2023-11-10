Некоторые россияне в ноябрьские выходные, которые продлились три дня, решили ухать в путешествие. Выбор наших соотечественников пал на разные направления.
Как рассказал редакции НСН руководитель Российского союза туриндустрии Илья Уманский, на ноябрьские праздники россияне ездили как за рубеж, так и по территории РФ.
Популярными внутренними направлениями стали Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Нижний Новгород:
Традиционно города Золотого кольца, Калининград, Псков.
В качестве пляжного отдыха в России наши соотечественники выбрали Краснодарский край, Абхазию и Кавминводы. Стоимость путешествий, добавил эксперт, в дни ноябрьских каникул выросла на 10-15 процентов в среднем.
Некоторые наши соотечественники отправились на отдых за рубеж. Среди топовых направлений:
"Сейчас туристы открывают для себя красоту этих дестинаций, богатство традиций и гастрономические особенности", — добавил Уманский.
Некоторые эксперты говорят о том, что ряд местных направлений стал набирать популярность у россиян.
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