Россияне выбрали для отдыха в ноябре Казань, Москву, Египет и ОАЭ

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Некоторые россияне в ноябрьские выходные, которые продлились три дня, решили ухать в путешествие. Выбор наших соотечественников пал на разные направления.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Как рассказал редакции НСН руководитель Российского союза туриндустрии Илья Уманский, на ноябрьские праздники россияне ездили как за рубеж, так и по территории РФ.

Популярными внутренними направлениями стали Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Нижний Новгород:

Традиционно города Золотого кольца, Калининград, Псков.

В качестве пляжного отдыха в России наши соотечественники выбрали Краснодарский край, Абхазию и Кавминводы. Стоимость путешествий, добавил эксперт, в дни ноябрьских каникул выросла на 10-15 процентов в среднем.

Некоторые наши соотечественники отправились на отдых за рубеж. Среди топовых направлений:

пляжный отдых — ОАЭ, Турцию, Египет, Шри-Ланка;

экскурсионное направление — Белоруссия, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия.

"Сейчас туристы открывают для себя красоту этих дестинаций, богатство традиций и гастрономические особенности", — добавил Уманский.

Некоторые эксперты говорят о том, что ряд местных направлений стал набирать популярность у россиян.