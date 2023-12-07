Врач-терапевт, ведущий специалист сети клиник "Семейная" Александр Лаврищев объяснил, признаками каких заболеваний является чрезмерная сонливость.
Медик в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, что сонливость нередко свидетельствует о таком расстройстве сна, как апноэ (остановĸа дыхания во сне).
Состояние, при котором человека постоянно клонит в сон, может указывать на депрессию или синдром хроничесĸой усталости.
Чувство недосыпа, по словам терапевта, может сопровождать людей с анемией и заболеваниями щитовидной железы.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.