Врач-терапевт о причинах чрезмерной сонливости: заболевания щитовидки и анемия

0:38 Your browser does not support the audio element. Общество

Врач-терапевт, ведущий специалист сети клиник "Семейная" Александр Лаврищев объяснил, признаками каких заболеваний является чрезмерная сонливость.

Фото: "Sleeping on the train" by MShades is licensed under CC BY 2.0.

Медик в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, что сонливость нередко свидетельствует о таком расстройстве сна, как апноэ (остановĸа дыхания во сне).

Состояние, при котором человека постоянно клонит в сон, может указывать на депрессию или синдром хроничесĸой усталости.

Чувство недосыпа, по словам терапевта, может сопровождать людей с анемией и заболеваниями щитовидной железы.