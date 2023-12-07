Адвокат Новицкий: запреты на аборты в России — нарушение прав женщин

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Адвокат и правозащитник Владимир Новицкий подчеркнул, что предстоящие изменения в законодательстве России, направленные на запрет абортов в частных клиниках и сокращение сроков прерывания беременности, нарушат права женщин.

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Новицкий отметил, что право на прерывание беременности остается за женщиной, особенно в случаях, когда общество не обеспечивает необходимые условия для материнства. Об этом сообщает URA.RU.

Эксперт выразил обеспокоенность возможными уголовно-правовыми последствиями и подчеркнул важность медицинских показаний при прерывании беременности. Он также высказал мнение о возможности генетического анализа плода для принятия информированных решений о продолжении или прерывании беременности.