Адвокат Новицкий: запреты на аборты в России — нарушение прав женщин

Адвокат и правозащитник Владимир Новицкий подчеркнул, что предстоящие изменения в законодательстве России, направленные на запрет абортов в частных клиниках и сокращение сроков прерывания беременности, нарушат права женщин.
Новицкий отметил, что право на прерывание беременности остается за женщиной, особенно в случаях, когда общество не обеспечивает необходимые условия для материнства. Об этом сообщает URA.RU.
Эксперт выразил обеспокоенность возможными уголовно-правовыми последствиями и подчеркнул важность медицинских показаний при прерывании беременности. Он также высказал мнение о возможности генетического анализа плода для принятия информированных решений о продолжении или прерывании беременности.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.