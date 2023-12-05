Блогер из Казахстана вызвал Адама Кадырова на бой, а затем извинился перед чеченским народом

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Извинениями закончился для казахстанского блогера призыв сразиться с ним сыновей Рамзана Кадырова — Адама и Зелимхана.

Фото: Telegram-канал Адама Делимханова

Блогер из Казахстана Олжас Рахимжанов специализируется на спортивной тематике. Ранее он уже приглашал с ним сразиться телеведущего Тиграна Кеосаяна.

"А сможет ли он [Адам] вырубить обычного пацанчика с аула? Если ты это увидел, сын Рамзана Кадырова дон, давай организуем бой", — призвал блогер с пятью тысячами подписчиков.

После данной инициативы блогер Рахимжанов, по его словам, стал получать угрозы. Он записал видео с извинениями перед чеченским народом и объяснил, что хотел вступить в бой с наследниками Кадырова "чисто из спортивного интереса".

"После этого начали угрожать мне и моей семье", — объяснил Рахимжанов.