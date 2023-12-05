В России выросло количества кибератак на фоне повышения уровня защиты компаний

В настоящее время многие российские компании делают шаги для выявления и предотвращения киберугроз. Согласно данным исследования "Солар" (входит в ГК "Ростелеком"), 31% организаций в России пользуются соответствующими решениями. Ещё 61% хотят их внедрить в течении двух лет. Интерес компаний связан в первую очередь с резким повышением хакерских атак на цифровую инфраструктуру, сообщают специалисты.

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Отмечается, что общий ущерб от преступлений, в которых использовались IT в России в 2021 году возрос до 150 млрд рублей. "Солар" сообщает, что в первом полугодии прошлого года было зафиксировано 416 тысяч событий, нарушающих информационную безопасность компаний. Во втором полугодии показатель достиг 495 тысяч. Так, активность хакерских атак выросла на 19% за год.

Как сообщает агентство, наиболее мощная DDoS-атака была зафиксирована в 2022 году, а самая продолжительная длилась на протяжении всего 2000 года, около трёх месяцев.

Руководитель направления группы развития бизнеса услуг и сервисов SOC "Солар" Дарья Кошкина заявила, что наиболее распространённой причиной информационной утечки считается человеческий фактор.

Как сообщают эксперты, самыми уязвимыми для киберпреступлений остаются сегменты образования, здравоохранения и государственный сектор. Больше половины заражений происходит в этих областях. В "Солар" подчеркнули, что в будущем атаки на все секторы экономики усложнятся. На данный момент в РФ начался процесс импортозамещения в области программного обеспечения. Эксперты не считают, что он будет быстрым. Зачастую, рассказали в "Солар", киберугрозы связаны с низкоквалифицированными атаками.

Эксперты рекомендуют придумывать сложные пароли и регулярно обновлять их, обновлять антивирусное ПО и программное обеспечение, осторожно использовать Wi-Fi сети, избегать переходы по неизвестным ссылкам, устанавливать разделение личного и рабочего пространств.

Ранее RTM Group сообщало, что в России к 2024 участятся кибератаки на основе социальной инженерии. Рост кибератак может говорить о проработке эффективности таких методов атак и низком уровнем обучения работников организаций.