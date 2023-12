В настоящее время многие российские компании делают шаги для выявления и предотвращения киберугроз. Согласно данным исследования "Солар" (входит в ГК "Ростелеком"), 31% организаций в России пользуются соответствующими решениями. Ещё 61% хотят их внедрить в течении двух лет. Интерес компаний связан в первую очередь с резким повышением хакерских атак на цифровую инфраструктуру, сообщают специалисты.

Фото: Оpenverse by Mr. Cacahuate is licensed under "Hacker Rene" by Mr. Cacahuate is licensed under CC BY 2.0.