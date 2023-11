Your browser does not support the audio element.

Количество кибератак, использующих социальную инженерию вырастет на 60% к 2024 году в России. Информацию об этом приводит глава компании RTM Group, специализирующейся в области информационной безопасности, Евгений Царев. Его цитирует "Газета.Ru".

Фото: "Hacker with laptop" by Yu. Samoilov is licensed under CC BY 2.0.