RTM Group: в России к 2024 участятся кибератаки на основе социальной инженерии

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Количество кибератак, использующих социальную инженерию вырастет на 60% к 2024 году в России. Информацию об этом приводит глава компании RTM Group, специализирующейся в области информационной безопасности, Евгений Царев. Его цитирует "Газета.Ru".

Фото: "Hacker with laptop" by Yu. Samoilov is licensed under CC BY 2.0.

Как объяснил Царёв, рост кибератак может говорить о проработке эффективности таких методов атак и низком уровнем обучения работников организаций,.

RTM Group также спрогнозировало общее увеличение числа кибератак на российские организации. Таким образом, ожидается рост DDoS-атак, они вырастали на 35% каждый квартал в течение последних двух лет. Царёв отметил, что к 2024 году этот показатель вырастет за счет создания новых методов атак.

Эксперт спрогнозировал, что в 2024 году хакеры чаще всего будут атаковать государственные органы, информационную инфраструктура, агрегаторы персональных данных и информационные узлы.