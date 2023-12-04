В Воронежской области после столкновения фуры с автобусами Росгвардии погиб один человек

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

В Воронежской области груженная фура врезалась в автомобиль Росгвардии, сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на представителя в экстренной службе.

Фото: ФАН

В ведомстве заявили, что после столкновения было травмировано 11 человек, четверо из них не стали обращаться за медицинской помощью к красному кресту.

"Семь человек привезли в больницу. Из них трое были госпитализированы, один потом скончался", — говорится в сообщении, которое распространило агентство.

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