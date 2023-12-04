В Новосибирске ювелир обокрал клиентов местной торговой сети и скрылся

Ювелир, осуждённый ранее, обокрал клиентов местной торговой сети и впоследствии скрылся. Информацию приводит портал НГС.

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Отмечается, что следователями было заведено уголовное дело по статье 159 ("Мошенничество") УК РФ. В настоящее время известно о восьми пострадавших от его действий. Обвиняемый находится в розыске.

Отмечается, что преступник в салоне федеральной ювелирной сети принял украшения на ремонт и переплавку. Он получил средства за работу и исчез вместе с украшениями. Местный житель, оценивший нанесенный ущерб, заявил о 200-250 тысячах рублей. Кроме того, женщина, ставшая жертвой ювелира, привела информацию о том, что ювелир арендовал помещение для мастерской в филиале сети, но не работал там.

В НГС также информируют, что обвиняемый дважды открывал ювелирные компании. В июне 2015 года он был осуждён за кражу ювелирных изделий у клиентов. Тогда он получил три года колонии.

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