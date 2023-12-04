Иван Охлобыстин заявил, что Россия придёт на помощь Украине после "ракетного цунами".

Звезда сериала "Интерны" уверен, что "Запад продаёт Украину".

"Сама Украина замерла в ожидании предновогоднего ракетного цунами и пока отвлекается аппаратными дрязгами и поисками виноватых в провале хвалёного контрнаступления. Уходит в оборону, что автоматически, с учётом состояния её экономики, выльется в поражение и хаос", — написал артист в своём Telegram-канале.