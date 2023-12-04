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Охлобыстин предупредил Украину о "предновогоднем ракетном цунами"

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Общество

Иван Охлобыстин заявил, что Россия придёт на помощь Украине после "ракетного цунами".

Охлобыстин предупредил Украину о "предновогоднем ракетном цунами"
Фото: President.gov.ua

Звезда сериала "Интерны" уверен, что "Запад продаёт Украину".

"Сама Украина замерла в ожидании предновогоднего ракетного цунами и пока отвлекается аппаратными дрязгами и поисками виноватых в провале хвалёного контрнаступления. Уходит в оборону, что автоматически, с учётом состояния её экономики, выльется в поражение и хаос", — написал артист в своём Telegram-канале.

Охлобыстин считает, что спасёт Украину Россия.

"Какие никакие, а единоплеменники", — выразил своё мнение актёр.

Ранее Иван Охлобыстин призвал возвести в лик святых бойцов Донбасса Александра Захарченко, Арсена Павлова, Михаила Толстых и Алексея Мозгового.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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