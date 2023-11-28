Охлобыстин призвал восстановить в РФ монархию и канонизировать в лик святых Захарченко, Павлова и Мозгового

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

Иван Охлобыстин перечислил реформы, в которых, по его мнению, нуждается Россия.

Фото: Телеграм-канал Ивана Охлобыстина

Звезда сериала "Интерны" убеждён, что в России нужно восстановить монархию "без привлечения опереточных персонажей прошлых династий".

Считает он необходимым канонизировать в статусе святых воинов Александра Захарченко, Арсена Павлова, Михаила Толстых и Алексея Мозгового. Актёр уверен, что прихожане РПЦ поддержат его инициативу, если провести опрос.

Призвал он предоставить значимые посты на всех уровнях государственного управления участникам СВО.

"Конечно хотелось бы возвращение статьи за мужеложество и основательной чистки в медийных институциях", — выразил своё мнение Охлобыстин.

Свои предложения артист сопроводил картинкой, на которой парень и девушка восхищённо смотрят на летающие над Красной площадью дроны.

Ранее Охлобыстин рассказал о пророчествах старцев о войне.