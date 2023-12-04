Депутат ГД Шеремет предложил награждать предателей медалью имени Байдена

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

Российский парламентарий Михаил Шеремет выступил с предложением об учреждении медали имени президента США Джо Байдена. Он считает, что её нужно вручать трусам и предателям, которые покинули и оболгали РФ.

Фото: wikimedia.org by Moscowjob.net is licensed under CC BY-SA 4.0

Как пояснил депутат, на лицевой стороне медали следует разместить изображение американского лидера, который спускается по скользкому трапу воздушного судна. Помимо этого, он предложил нарисовать лицо президента Украины Владимира Зеленского на тыльной стороне, а в подписи указать, что этот человек является "палачом и предателем" украинцев.

"Убеждён, что к такой яркой награде можно было бы представлять всех трусов и предателей, сбежавших и оболгавших нашу великую Россию", — приводит РИА Новости комментарий парламентария.

Ранее Шеремет заявил о необходимости проработать идеологию и чёткий курс РФ на несколько лет вперёд. По его мнению, это поможет укрепить могущественное государство.