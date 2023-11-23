Депутат Шеремет: в России необходимо создать новую государственную идеологию

0:47 Your browser does not support the audio element. Политика

В России необходимо создать новую государственную идеологию и проработать чёткий курс на годы вперёд, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

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По словам парламентария, идеология должна объединять многонациональную страну, в её основе должен лежать патриотизм и курс на создание могущественного государства.

"России нужна государственная идеология, объединяющая мировоззрение и идеалы всех народов нашей многонациональной страны. Идеология позволит строить долгосрочные перспективы и планы по развитию России", — пояснил Шеремет РИА Новости.

Он подчеркнул, что без чёткого курса, куда должна двигаться страна, не будет процветающего государства.

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