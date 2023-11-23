В России необходимо создать новую государственную идеологию и проработать чёткий курс на годы вперёд, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
По словам парламентария, идеология должна объединять многонациональную страну, в её основе должен лежать патриотизм и курс на создание могущественного государства.
"России нужна государственная идеология, объединяющая мировоззрение и идеалы всех народов нашей многонациональной страны. Идеология позволит строить долгосрочные перспективы и планы по развитию России", — пояснил Шеремет РИА Новости.
Он подчеркнул, что без чёткого курса, куда должна двигаться страна, не будет процветающего государства.
Старший мичман ВМФ России Денис Никитин погиб 10 ноября во время атаки украинских морских дронов-камикадзе на одну из баз Черноморского флота в Крыму.