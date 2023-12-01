В России введут обязательную диспансеризацию работающих в 2024 году

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Диспансерное наблюдение за работающими гражданами вводится в России с 2024 года. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова на открытии конгресса "Национальное здравоохранение" на площадке выставки-форума "Россия".

Фото: openverse by Presidencia de la República Mexicana is licensed under CC BY 2.0.

"Со следующего года вводим с отдельным тарифом системы обязательного медицинского страхования диспансерное наблюдение за работающими", — приводит ТАСС слова Голиковой.

Наблюдение на рабочем месте может быть организовано медицинским подразделением самого работодателя при взаимодействии с близлежащей медицинской организацией, или путем заключения договора.

Голикова также заявила, что согласно программе с отдельным тарифом ОМС предусмотрена диспансеризация мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья.