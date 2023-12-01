В России введут обязательную диспансеризацию работающих в 2024 году

Диспансерное наблюдение за работающими гражданами вводится в России с 2024 года. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова на открытии конгресса "Национальное здравоохранение" на площадке выставки-форума "Россия".
"Со следующего года вводим с отдельным тарифом системы обязательного медицинского страхования диспансерное наблюдение за работающими", — приводит ТАСС слова Голиковой.
Наблюдение на рабочем месте может быть организовано медицинским подразделением самого работодателя при взаимодействии с близлежащей медицинской организацией, или путем заключения договора.
Голикова также заявила, что согласно программе с отдельным тарифом ОМС предусмотрена диспансеризация мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.