Политолог Марков предположил, что рынки в России поджигают СБУ

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков не исключил, что серия пожаров на рынках страны — дело рук СБУ и военной разведки Украины.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Марков обратил внимание на участившиеся пожары на крупных рынках России — в Садоводе, Темеринка (Ростов-на-Дону). Он отметил, что такое совпадение вряд ли может быть случайностью.

"Это вынуждает предположить, что эти пожары — результат поджогов, то есть терактов. А кто в России осуществляет наиболее масштабные теракты? СБУ и ГУР МО Украины", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Он призвал дождаться результатов расследования, в котором СБУ и ГУР МО Украины, по его мнению, должны быть основными подозреваевыми.